CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.12.2020:Das Instrument 3W5 GB00B1XLC220 WESTMINSTER HLDGS LS -,10 EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 22.12.2020The instrument 3W5 GB00B1XLC220 WESTMINSTER HLDGS LS -,10 EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.12.2020 and ex capital adjustment on 22.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 21.12.2020:Das Instrument FET KYG3307Z1090 FAR EAST CONS. INTL HD-10 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 21.12.2020The instrument FET KYG3307Z1090 FAR EAST CONS. INTL HD-10 EQUITY is traded ex capital adjustment on 21.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 21.12.2020:Das Instrument 42P US74373B1098 PROTEOSTASIS TH. DL-,001 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 21.12.2020The instrument 42P US74373B1098 PROTEOSTASIS TH. DL-,001 EQUITY is traded ex capital adjustment on 21.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 21.12.2020:Das Instrument NL0000352565 FUGRO NV CVA NAM. EO-,05 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 21.12.2020The instrument NL0000352565 FUGRO NV CVA NAM. EO-,05 EQUITY is traded ex capital adjustment on 21.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.12.2020:Das Instrument LB3E US36164V3050 GCI LIBERTY INC. A EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 22.12.2020The instrument LB3E US36164V3050 GCI LIBERTY INC. A EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.12.2020 and ex capital adjustment on 22.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 21.12.2020:Das Instrument US68373P1003 OPES ACQUISIT. DL-,01 EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 21.12.2020The instrument US68373P1003 OPES ACQUISIT. DL-,01 EQUITY is traded ex capital adjustment on 21.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 21.12.2020:Das Instrument CA13322A2002 CAMEO INDUSTRIES CORP. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 21.12.2020The instrument CA13322A2002 CAMEO INDUSTRIES CORP. EQUITY is traded ex capital adjustment on 21.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 21.12.2020:Das Instrument ART0 DE000A3H22W7 ARTNET AG NA O.N. JUNGE EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 21.12.2020The instrument ART0 DE000A3H22W7 ARTNET AG NA O.N. JUNGE EQUITY is traded ex capital adjustment on 21.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 21.12.2020:Das Instrument BMG423131256 HAIER ELECTRON.GRP CONS. EQUITY wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 21.12.2020The instrument BMG423131256 HAIER ELECTRON.GRP CONS. EQUITY is traded ex capital adjustment on 21.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.12.2020:Das Instrument 7MD AU000000FDM1 FREEDOM OIL AND GAS LTD EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 22.12.2020The instrument 7MD AU000000FDM1 FREEDOM OIL AND GAS LTD EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.12.2020 and ex capital adjustment on 22.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 22.12.2020:Das Instrument 1NW CA64072V1004 NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES EQUITY wird cum Kapitalmassnahme gehandelt am 21.12.2020 und ex Kapitalmassnahme am 22.12.2020The instrument 1NW CA64072V1004 NEPTUNE DASH TECHNOLOGIES EQUITY is traded cum capital adjustment on 21.12.2020 and ex capital adjustment on 22.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 21.12.2020:Das Instrument DE0009763268 BOERSENAMPEL FDS GLOBAL R INVESTMENT_FUND wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 21.12.2020The instrument DE0009763268 BOERSENAMPEL FDS GLOBAL R INVESTMENT_FUND is traded ex capital adjustment on 21.12.2020CAPITAL ADJUSTMENT INFORMATION - 21.12.2020:Das Instrument BER7 LU0298896787 SPARINVEST-GBL VAL.USD R INVESTMENT_FUND wird ex Kapitalmassnahme gehandelt am 21.12.2020The instrument BER7 LU0298896787 SPARINVEST-GBL VAL.USD R INVESTMENT_FUND is traded ex capital adjustment on 21.12.2020