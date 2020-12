Der Dax verpasste es in der letzten Handelswoche, auf ein neues Hoch auszubrechen und sich so den Weg in Richtung 14.000 Punkten zu ebnen.Der Dax verpasste es in der letzten Handelswoche, auf ein neues Hoch auszubrechen und sich so den Weg in Richtung 14.000 Punkten zu ebnen. Der Widerstandsbereich um 13.795 Punkte (Februar-Hoch) erwies sich hierbei als limitierend. Damit stellt sich nunmehr die Frage: ...

