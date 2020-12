The following instruments on XETRA do have their first trading 21.12.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 21.12.2020Aktien1 DK0061407699 Alefarm Brewing A/S2 VGG0542G1028 AsiaInfo Technologies Ltd.3 US05969B1035 Banco Santander (Mexico) S.A.4 NZBRME0001S2 Barramundi Ltd.5 US0894822024 Big Rock Partners Acquisition Corp.6 US09260U1097 Blackrock Capital Allocation Trust7 SE0015191911 CDON AB8 GB00BCCW4X83 CentralNic Group PLC9 US18915M1071 Cloudflare Inc.10 US2027121050 Commonwealth Bank of Australia11 US22228P3029 CounterPath Corp.12 DK0061408580 Dataproces Group A/S13 US24661P8077 Delcath Systems Inc.14 GB0033359141 Eckoh PLC15 US36258Q2049 GS Acquisition Holdings Corp. II16 JP3160740001 H.I.S. Co. Ltd.17 GB0001110096 Henry Boot PLC18 GB00B01CZ652 Hornby PLC19 GB00BYYN4225 Hostelworld Group PLC20 GB0004526900 IG Design Group PLC21 BE0974374069 Inclusio S.A.22 JP3277150003 K's Holdings Corp.23 CA5266821092 Leon's Furniture Ltd.24 SE0015192075 Luxbright AB25 JE00BMH4MR96 MySale Group PLC26 US63009J1079 Nanobiotix S.A.27 GB00BYYJL418 Norcros PLC28 BE0974358906 Nyxoah S.A.29 US68572Y1183 Orchid Pharma Ltd.30 KYG7170M1033 Pop Mart International Group Ltd.31 US74841Q1004 Quhuo Ltd.32 US7628312040 RiceBran Technologies33 KYG8196J1085 Sinic Holdings (Group) Co. Ltd.34 USU834501038 Somero Enterprises Inc.35 KYG8588G1001 Sunkwan Properties Group Ltd.36 CA6976701079 Pampa Metals Corp.37 US92339V3087 VEREIT Inc.38 CA5912551044 Metallica Metals Corp.39 CA05453A2074 Avrupa Minerals Ltd.40 IE00BL53QQ85 Nabriva Therapeutics PLC41 US12122L1017 BurgerFi International Inc.42 KYG970081173 WUXI Biolog [Caym] Inc.43 NL00150004A7 Fugro N.V.Anleihen1 USP07790AE14 Banco BTG Pactual S.A. [Cayman Islands Branch]2 DE000A3H2ZP5 DESIAG Deutsche Supermarkt Immobilien AG3 DE000HLB2ZC4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale