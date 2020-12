Die Wiener Börse dürfte am Montag deutlich schwächer in den Handelstag starten. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX signalisierte rund eine Dreiviertelstunde vor Börsenstart ein Minus von knapp 1,5 Prozent. An den europäischen Leitbörsen zeichnete sich ebenfalls ein Handelsauftakt im tiefroten Bereich ab.Für Unsicherheit am Markt sorgt eine in Großbritannien neu entdeckte, hoch ansteckende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...