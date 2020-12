(shareribs.com) London 21.12.2020 - Der Goldpreis zeigt sich zum Wochenauftakt, gestützt vom Stimulusdeal in den USA, der die Inflationserwartungen der Investoren anhebt. Der US-Dollar klettert kräftig, da die eine Virusmutation von SARS-Cov-2 Großbritannien isoliert. Republikaner und Demokraten in den USA haben sich am Sonntagabend auf einen Deal zur Unterstützung der Bürger im Land geeinigt, die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...