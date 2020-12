Value trifft Nachhaltigkeit - unter diesem Motto ist der ACATIS Aktien Deutschland ELM im Juli auf ESG-Kriterien in der Titelauswahl umgestellt worden.Als Grundlage für die Auswertung der Titel für den ACATIS Aktien Deutschland ELM (ISIN: LU0158903558) nach Nachhaltigkeitskriterien dient der ACATIS Fair Value Nachhaltigkeitsansatz. Im November erhielt der Fonds das FNG-Siegel (Forum Nachhaltige Geldanlage), das von allen Marktteilnehmern als valide angesehen wird. Das speziell erstellte Nachhaltigkeitsresearch bezieht Acatis von der unabhängigen Ratingagentur imug Vigeo Eiris. Dadurch ist ein unabhängiges Nachhaltigkeitsscreening für den Fonds gewährleistet. Zusätzlich gibt es bei den Fonds einen unabhängigen Nachhaltigkeitsbeirat, der stellvertretend für die Anleger die Einhaltung der Kriterien und ihre Aktualität überwacht.

