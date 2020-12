Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Neue Corona-Mutation? Paketsteuer in Deutschland? Und wie steht es um die deutsche Exportwirtschaft?

> DAX, Dow & Co. | Weiter im Zappelmodus. Die amerikanischen Indizes verabschiedeten sich am vergangenen Freitag mit leichten Abschlägen in das Wochenende. Der Dow Jones büßte 0,4 Prozent auf 30.179 Punkte ein. Für den Nasdaq100 ging es um 0,1 Prozent gen Süden und der S&P 500 ließ mit einem Minus von 0,4 Prozent ebenfalls leicht Federn.

Optimismus herrscht bezüglich der Einigung auf neue Corona-Maßnahmen. Die zuletzt veröffentlichten Daten aus dem Einzelhandel sowie zum Arbeitsmarkt haben den Druck auf die Handelnden erhöht und den Weg für eine Einigung bereitet. Das neue Hilfspaket hat einen Umfang von 900 Milliarden Dollar.

Aller Unkenrufe zum Trotz gehörte Tesla einmal mehr zu den großen Gewinnern. Die Aktie verteuerte sich um knapp sechs Prozent. Intel stand dagegen erheblich unter Druck. Hier ging es um 6,3 Prozent abwärts.

Der DAX beginnt die neue Handelswoche mit einem Ausflug Richtung 13.400 Punkte. Die Initialzündung setzte Großbritannien. Dort wurde eine Mutation des Corona-Virus entdeckt. Um die Verbreitung einzudämmen, wurde der Reiseverkehr weiter eingeschränkt.

Die neue Unsicherheit löst bei den Anlegern zunächst einmal ein Verkaufsbedürfnis aus. Wir haben es in den vergangenen Wochen und Monaten wieder und wieder gepredigt: Der Börsendrops ist noch nicht gelutscht. Es kann weiterhin in beide Richtungen gehen. Lassen Sie sich zum Jahreswechsel weder von Panik, noch von Euphorie anstecken.

