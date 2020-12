Der DAX startet schwächer in die Weihnachtswoche nachdem Nachrichten über eine Mutation des Coronavirus bekannt geworden sind. In Frankfurt verliert der deutsche Leitindex aktuell rund 1,6 Prozent auf 13.400 Punkte. Weitere Themen am Markt sind der bevorstehende, unkontrollierte Brexit sowie ein am Wochenende beschlossenes Milliarden-Hilfspaket in den USA. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

