Dazu war am Freitag der große Verfallstermin und Verfallstermine stellen oft Wendepunkte im Kursverlauf dar. Vorbörslich notiert der DAX auch deutlich tiefer bei 13.420 Punkten. Der DAX dürfte also heute mit einem Gap-down in den regulären Börsenhandel starten.

Das erste Anlaufziel auf der Unterseite könnte dann das noch offene Gap bei 13.374 Punkten sein. Geht es tiefer könnten die Bären Kurs auf die Unterstützung bei 13.200 Punkten nehmen. Solange der 50er-EMA bei aktuell 13.080 Punkten aber hält, sind alle Abwärtsbewegungen nur temporär und in der Folge mit wieder steigenden Kursen zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

DAX bei 13.630 Punkten, vorbörslich bei 13.420 Punkten.

Indikatoren short.

Anlaufmarken nach oben bei 13.660, 13.700, 13.800, 14.000 Punkten. Nach unten bei 13.600, 13.460, 13.350, 13.300 und 13.200 Punkten.

Gaps nach unten bei 13.596, 13.374, 12.600, 12.330, 11.391, 10.547, 10.097, 9.626 und 8.830 Punkten offen.

Trendindikator: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...