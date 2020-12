Nicht unbedingt die Coronavirus-Mutation selbst, sondern die Angst vor der politischen Antwort darauf und damit noch härteren Lockdowns verdirbt den Anlegern heute gehörig ihre bislang optimistische, fast schon euphorische Stimmung. Es hätte so ein guter Start in die verkürzte Weihnachtswoche werden können, nachdem sich Republikaner und Demokraten in den USA endlich auf ein weiteres Konjunkturpaket einigen konnten. Nun aber sorgen die Bilder von festgehaltenen Briten auf deutschen Flughäfen und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...