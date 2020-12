DJ Fresenius Helios übernimmt Klinikgruppe Eugin

Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fresenius-Kliniktochter Helios übernimmt die Klinikgruppe Eugin, ein Kliniknetzwerk für Reproduktionsmedizin mit 31 Kliniken und 34 weiteren Standorten in neun Ländern auf drei Kontinenten. Der Transaktion liegt laut Mitteilung eine Bewertung von 430 Millionen Euro zugrunde, einschließlich rund 80 Millionen Euro an Minderheitsbeteiligungen und übernommenen Finanzverbindlichkeiten.

Verkäufer sind die NMC Health plc und NMC Healthcare Ltd aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, die sich beide laut Mitteilung in Insolvenzverwaltung befinden. Erworben werden im einzelnen die Luarmia S.L. und die NMC Eugin US Corporation. Der Erwerb soll ab 2021 "deutlich positive Beiträge" zum Konzernergebnis leisten.

