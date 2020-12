Die Softbank-Aktie (WKN: 891624) hat eigentlich ein ziemlich erfolgreiches Börsenjahr 2020 hinter sich. Auch wenn es im Rahmen des Corona-Crashs teilweise deutlich bergab ging, so legten die Anteilsscheine unterm Strich von 39,51 Euro auf das derzeitige Kursniveau von 65,66 Euro (18.12.2020, maßgeblich für alle Kurse und Bewertungskennzahlen) zu. Das entspricht einem Plus von 66,2 %. Der Softbank-Aktie könnte gerade jetzt jedoch eine ungewisse Zukunft bevorstehen. Hier ist jedenfalls, was ich im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...