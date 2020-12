DGAP-News: PANTAFLIX AG / Schlagwort(e): Kooperation

PANTAFLIX AG: Süddeutsche Zeitung, PANTAFLIX und Studio57 starten das digitale TVoD-Portal "SZ CINEMATHEK'



21.12.2020 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



AUSGEWÄHLTE FILME - EMPFOHLEN VON DEN KRITIKER*INNEN DER SZ Süddeutsche Zeitung, PANTAFLIX und Studio57 starten das digitale TVoD-Portal: "SZ CINEMATHEK"



München, Berlin, 21. Dezember 2020. Die digitale SZ Cinemathek feiert heute mit fünf auserlesenen Filmempfehlungen der SZ-Redaktion ihre Premiere. Die Filmkritiker*innen der Süddeutschen Zeitung wählen ab sofort wöchentlich fünf Filme, von Klassikern bis hin zu aktuellen Titeln, und empfehlen sie ihren Leser*innen. Die Filme sind digital zum Leihen in der "Süddeutsche Zeitung Cinemathek" verfügbar:



http://www.sz.de/cinemathek



In der SZ Cinemathek können sich die Nutzer*innen auf die fundierte Filmleidenschaft der vertrauten Kritiker*innen des Feuilletons verlassen - die Filme werden hier handverlesen kuratiert und vorgestellt. Als Zuschauer*in hat man dadurch wieder mehr Zeit, Filme zu schauen, statt lange nach dem richtigen Film zu suchen. Den Auftakt bilden "Ich und Kaminski" von Wolfgang Becker, "Gravity" von Alfonso Cuarón, "Dame, König, As, Spion" von Tomas Alfredson, "Her" von Spike Jonze und "Heidi" von Alain Gsponer. Die Preise der Leihfilme liegen zwischen 1,99 Euro und 5,99 Euro pro Film. Die Filme können dann innerhalb von 30 Tagen für 48 Stunden abgerufen werden. Die SZ Cinemathek ist eine Kooperation der Süddeutsche Zeitung GmbH, PANTAFLIX Technologies und Studio57. Die technische Umsetzung übernimmt das Video-on-Demand-Unternehmen PANTAFLIX Technologies, eine Tochtergesellschaft der PANTAFLIX AG. Studio57, ein Tochterunternehmen der X Verleih AG, hatte die Idee zu dieser Kooperation, brachte die Partner zusammen und steht beratend zur Seite. Stefan Hilscher, Geschäftsführer Süddeutsche Zeitung: "Die Süddeutsche Zeitung mit ihren renommierten Filmkritikerinnen und Filmkritikern steht für verlässliche Qualität - und eben auch für umfassende Filmexpertise. Diese wird nun lebendiger denn je in unserer ,Süddeutsche Zeitung Cinemathek'. Sorgfältig ausgesucht zeigen wir aus allen Genres wöchentlich fünf echte Liebhaber-Stücke und setzen damit auf Klasse statt Masse. Ich freue mich besonders, dass wir mit dieser neuen und sehr vertrauensvollen Partnerschaft mit PANTAFLIX Technologies und Studio57 ein Streamingportal mit echtem Mehrwert kreiert haben." Rainer Knebel, Chief Technical Officer der PANTAFLIX AG: "Die Kooperation ist ein Gewinn für alle Beteiligten. Es war großartig, mit Studio57 und der Süddeutschen Zeitung zusammenzuarbeiten, um Filmschaffende und Cineasten noch näher zusammenzubringen. Wir sind stolz darauf, für dieses Projekt eine Gesamtlösung - von der Content Lizensierung, der technischen Entwicklung bis zum Betrieb des VoD-Services - einzubringen. Zusammen mit Studio57 und der Süddeutschen Zeitung, einem der reichweitenstärksten Verlage und Medienhäuser in Deutschland, werden wir filminteressierten Menschen eine hochqualitative Filmauswahl bieten." Für Rückfragen kontaktieren Sie bitte Jens Jüttner von CROSS ALLIANCE communication GmbH (jj@crossalliance.de, Tel.: 089/125 09 03-32) für PANTAFLIX, Meike Günther (hello@studio57-berlin.de, Tel.: 0178/51 99 809) von Studio57 oder Martin Gritzbach (martin.gritzbach1@swmh.de, Tel.: 0170/413 01 10) von der Süddeutschen Zeitung.



Über die PANTAFLIX AG:

Die PANTAFLIX AG (WKN: A12UPJ, ISIN: DE000A12UPJ7) ist ein Medien- und Technologieunternehmen mit klarer Wachstumsstrategie. Durch die effiziente Verzahnung aller Konzernbereiche erreicht das Unternehmen einen hohen Integrationsgrad hinsichtlich Produktion, Vertrieb, Verwertung und Vermarktung von Filmen und Serien sowie derer Rechte. Neben dem klassischen Filmproduktionsgeschäft PANTALEON Films, dem Musiklabel PantaSounds, der Produktionseinheit PANTAFLIX Studios sowie der Kreativagentur Creative Cosmos 15 ist auch die cloudbasierte Video-on-Demand-Plattform (VoD) PANTAFLIX Teil der Unternehmensgruppe. Der Fokus der VoD-Plattform liegt auf der Bereitstellung eines maßgeschneiderten Premium-Content-Angebots für Nutzer*innen über alle relevanten Zugangswege.



Die PANTAFLIX AG kooperiert mit namhaften Partnern wie Amazon, Disney, Netflix, StudioCanal, Warner Bros. u. a. Die Unternehmensgruppe ist an den Standorten Berlin, Köln und München vertreten.



Weitere Informationen erhalten Sie unter www.pantaflixgroup.com und www.pantaflix.com. Über Studio57:

Studio57 ist eine Kreativ-Agentur für digitale Kampagnen. Wir kreieren vom einzelnen Content-Highlight bis hin zu ganzheitlichen Digital-Strategien herausragende Erlebnisse. Wir stehen für emotionale Kommunikation von Marken und Menschen.



Als Tochterunternehmen der X Verleih AG arbeiten wir mit einem Netzwerk von preisgekrönten Bewegtbild- und Digital-Talenten zusammen, die auf über 20 Jahre Erfahrung in der Produktion fiktionaler Stoffe sowie der Kreation und Umsetzung von Kampagnen für Kinofilme und Serien zurückgreifen können.



Mehr Informationen zu Studio57 unter www.studio57-berlin.de, E-Mail: hello@studio57-berlin.de, Telefon: 030/269 33-600. Über die Süddeutsche Zeitung

Die Süddeutsche Zeitung ist die größte überregionale Qualitätstageszeitung Deutschlands. Sie zeichnet sich durch meinungsfreudigen und unabhängigen Journalismus aus. Die Süddeutsche Zeitung legt Wert auf kritische Redakteure und kritische Leser. Der preisgekrönte Qualitätsjournalismus und die Reichweitenstärke machen die SZ zu einem verlässlichen Marktpartner für die werbungstreibende Wirtschaft. Die digitale Ausgabe der Süddeutschen Zeitung steht für innovatives Design, qualitativ hochwertigen Journalismus und eine hochgebildete Entscheider-Zielgruppe. Die Süddeutsche Zeitung ist eine Publikation des Süddeutschen Verlags, der zur Südwestdeutschen Medienholding (SWMH) gehört.



Mehr zur Süddeutschen Zeitung unter www.sz.de.

21.12.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de