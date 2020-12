Wien (ots) - LUKOIL ist nun Hauptschmierstofflieferant für das europäische Motorenwerk von MAN in Nürnberg. Seit Beginn der zweiten Jahreshälfte 2020 werden alle in diesem Werk montierten MAN-Dieselmotoren für Nutzfahrzeuge mit LUKOIL-Schmierstoffen gefüllt. Die Produkte werden im LUKOIL-Werk in Wien hergestellt, das nach IATF 16949, VDA 6.3 zertifiziert ist und das strenge Qualitätsaudit der VW Formel Q bestanden hat.LUKOIL und MAN führen seit 2016 eine Partnerschaft. Neben der Lieferung von Schmiermitteln für die Erstbefüllung ist LUKOIL auch Partner von MAN im After-Sales-Service für die Herstellung und Lieferung von Originalölen unter der Marke MAN in Europa und den GUS-Staaten.Die Partner konzentrieren sich auf die technische Zusammenarbeit und verfolgen dabei das gemeinsame Ziel, Motoröle zu entwickeln, die höchste Standards erfüllen, sowie Technologien für zukünftige Motorengenerationen. Aufgrund der engen Zusammenarbeit erweitert LUKOIL Lubricants jährlich die Liste der Produkte, die gemäß den neuesten technischen Standards von MAN zugelassen sind."Das ist ein wichtiges Ereignis für unser Unternehmen, das zur Entwicklung internationaler Aktivitäten und zur Stärkung von Partnerschaften mit OEMs im Rahmen der Erst- und Servicebefüllung beiträgt. Für uns ist es äußerst wertvoll, dass MAN, einer der weltweit führenden Hersteller von Lkw, auf die Qualität und Zuverlässigkeit von LUKOIL-Schmierstoffen vertraut. Wir sind zuversichtlich, dass wir auch weiterhin die hohen Anforderungen unseres Partners erfüllen können", so der CEO von LLK-International Kirill Vereta.Pressekontakt:LUKOIL Lubricants Europe GmbHMag. Ing. Mi\u0161o \u0106ur\u010di\u0107 de JongMarketing Director Europe1220 Wien, Uferstrasse 8E-Mail: Miso.CurcicDejong@lukoil.comTel: +43 1 205 222-1602Original-Content von: LUKOIL INTERNATIONAL GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151483/4796213