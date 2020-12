Augsburg/Westendorf (ots) - Mit dem Jahreswechsel 2020/2021 wird Daniel Sieberer vom bisherigen Alleineigentümer Julian Götzfried einen Geschäftsanteil von 80% an der GIWA GmbH mit Sitz in Westendorf im Landkreis Augsburg übernehmen. GIWA entwickelt und produziert mit rund 200 Mitarbeitern anspruchsvolle Kunststoffteile für zahlreiche Branchen.Das Unternehmen erwirtschaftet mit namhaften Kunden wie dem Automobilhersteller BMW, dem Bürostuhlexperten Interstuhl, sowie dem Lebensmittel Logistikspezialisten CHEP einen Umsatz von etwa 30 Millionen Euro.Daniel Sieberer erklärt: "Mein Traum war es immer, eigenverantwortlicher Unternehmer zu sein. GIWA ist ein fantastisches Unternehmen der kunststoffverarbeitenden Industrie mit sehr erfahrenen und motivierten Mitarbeitern. GIWA hat ein unglaubliches Know-how, angefangen von der Entwicklung von Kunststoffteilen, über den Bau von Werkzeugen, einer hochmodernen Produktion bis hin zu Logistik- und Lagerleistungen. Zusätzlich bietet GIWA seinen Kunden Montageleistungen an. Auf dieser Basis sehe ich sehr viel Potential für die Zukunft von GIWA und den Standort Westendorf".Der bisherige Eigentümer und Geschäftsführer Julian Götzfried sagt "Ich bin sehr stolz auf das, was wir bei GIWA in den letzten Jahren erreicht haben. Neben der Modernisierung und Automatisierung der insgesamt 40 Kunststoffspritzgusslinien haben wir auch die Kühlanlage komplett erneuert, wodurch GIWA jetzt noch energie- und umwelteffizienter arbeitet. Ich bin froh, dass wir Daniel Sieberer als Käufer und zukünftigen Geschäftsführer gewinnen konnten. Ich freue mich als zukünftiger Mitgesellschafter die Entwicklung von GIWA zu unterstützen".Christine Götzfried, die Frau des im Jahr 2017 verstorbenen Firmengründers Walter Götzfried, ergänzt: "Uns war es sehr wichtig, die Nachfolge von GIWA in die Hände einer Privatperson zu legen, die ein Verständnis für die familiäre Kultur des Unternehmens hat und sich selber in das Unternehmen einbringt".Daniel Sieberer sagt abschließend "Ich freue mich unglaublich auf die neue Aufgabe, die Geschäftsführung von GIWA zu übernehmen und gemeinsam mit den Führungskräften und Mitarbeitern, sowie der Unterstützung der Familie Götzfried, GIWA im Sinne der Kunden weiterzuentwickeln".Über GIWAGIWA wurde 1985 von Walter Götzfried, einem Werkzeugmacher Meister gegründet. Das Unternehmen hat sich stetig weiterentwickelt und vergrößert und ist ein zuverlässiger und flexibler Spezialist in den Bereichen des Kunststoffspritzgusses sowie dem Werkzeug- und Formenbau. Das Unternehmen hält zahlreiche Zertifizierungen wie der ISO 9001:2015, der ISO 14001:2015 sowie der DIN 50001:2018. Das Unternehmen verfügt über 10.000 m2 Produktionsfläche sowie über 17.000 m2 an überdachten Lager- und Logistikflächen. GIWA beschäftigt über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa 30 Millionen Euro. Als Walter Götzfried im Jahr 2017 verstarb, hat der damals 26-jährige Enkel Julian Götzfried die Leitung des Unternehmens übernommen. Sein Ziel war es das Unternehmen vor allem in der Produktion und Logistik weiterzuentwickeln sowie die Nachfolge von GIWA zu regeln.Über Daniel SiebererDaniel Sieberer war in den letzten 8 Jahren Vorstand und CFO der österreichischen SWARCO Gruppe, einem Unternehmen von Manfred Swarovski. Zuvor war Sieberer bei Booz Allen Hamilton (heute strategy&), wo er Projekte für führende Unternehmen in den Bereichen Strategie, Organisation, Vertrieb, Produktion und Controlling geleitet hat. Daniel Sieberer hat Internationale Wirtschaftswissenschaften in Österreich sowie den USA studiert und er verfügt über eine Führungskräfteausbildung an der Harvard Business School.Pressekontakt:GIWA GmbH, Gewerbestraße 4, D-86707 Westendorf, +49 8273 9999 0, www.giwa-kunststofftechnik.comOriginal-Content von: GIWA Beteiligung GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151441/4796209