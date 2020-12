Unterföhring (ots) - Dieser vierte Adventssonntag schmeckt den SAT.1-Zuschauern: Das Finale von "Das große Backen" erzielt starke 15,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauern. SAT.1 überzeugt am Sonntag mit einem Tagesmarktanteil von 10,5 Prozent (Z. 14-49 J.).Insgesamt 2,54 Millionen Zuschauer verfolgen in SAT.1, wie Laura aus Mülheim an der Ruhr mit einem Metallic-Meister-Bankett überzeugt und sich erfolgreich gegen ihre drei Final-Konkurrentinnen Barbara, Jennifer und Sara durchsetzt. Damit gewinnt nach Tammy 2019 erneut eine Mülheimerin Deutschlands größten Backwettbewerb. Die Gewinnerin freut sich über den goldenen Cupcake, 10.000 Euro und ihr eigenes Backbuch.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment | Business IntelligenceErstellt: 21.12.2020 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Simon WalterCommunications & PRNews, Sports, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1124email: simon.walter@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1192email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4796204