Mut zahlte sich aus

Was wäre das Leben, hätten wir nicht den Mut, etwas zu riskieren?

Ja, zweifellos war 2020 ein Jahr in dem wir gebeutelt waren. Die andauernde Corona-Pandemie hat die einen mehr und die anderen weniger direkt betroffen; angenehm war es sicher für niemanden. Abgesehen von allen gesundheitlichen, moralischen oder sozialen Aspekten, war es ein Jahr, das abschießend betrachtet, offenbar viele Anleger als ausgesprochen erfolgreich verbuchen.

Ein Börsenjahr, das vielen Investoren ebenso schlaflose Nächte im Crash wie auch Partytage in der Rally abgerungen hat. In jedem Fall war ein Jahr an den Kapitalmärkten, das wieder einmal sehr deutlich gezeigt hat, das es die Vielfalt an Produkten tatsächlich braucht, um erfolgreich zu sein. Nichts gegen Sparpläne auf verschiedene Indizes. Aber sie führen eben nur in einer Richtung zum Erfolg; wenn die Märkte steigen. Investoren, die den Sinn der strukturierten Wertpapiere erkannt und deren Möglichkeiten genutzt haben, sind mit einiger Wahrscheinlichkeit renditestärker unterwegs.

