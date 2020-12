An insgesamt sechs Amazon-Standorten in Deutschland hat die Gewerkschaft Verdi zu Streiks mobilisiert. So soll im Vorweihnachtsgeschäft der Druck auf Amazon erhöht und ein Tarifvertrag durchgesetzt werden.Mitarbeiter des Onlinehändlers Amazon haben an mehreren Standorten ihre Arbeit niedergelegt. Im hessischen Bad Hersfeld ließen Mitarbeiter ab dem frühen Montagmorgen ihre Arbeit ruhen. Eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi rechnete mit etwa 500 Beteiligten. In Rheinberg und Werne in Nordrhein-Westfalen habe der Streik am Sonntagabend kurz vor Mitternacht begonnen, sagte ein Verdi-Sprecher. Er ...

Den vollständigen Artikel lesen ...