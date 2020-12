Köln (ots) - "Ohne Jens Møller [Leiter der Mordkommission] und Ingrid und Joachim Wall [Eltern von Kim Wall] würde es diese Serie nicht geben. Ingrid und Joachim waren und sind mit die stärksten Menschen, denen ich jemals begegnet bin. Sie erzählten mir ihre Version, ihre Realität all der Geschehnisse. Sie haben alles mit mir geteilt, für die Idee, dass eine Serie entsteht, die all die Menschen feiert, die ihnen durch ihre dunkelsten Stunden geholfen haben." Tobias Lindholm, Serienschöpfer, Regisseur und Drehbuchautor2017 traf die schwedische Journalistin Kim Wall den dänischen Erfinder Peter Madsen im Hafen von Kopenhagen. Dort wollte sie ihn auf seinem selbstgebauten U-Boot interviewen - doch sie sollte nie zurückkehren. Das U-Boot sank, absichtlich, wie man später herausfand. Peter Madsen wurde gerettet, aber noch am selben Tag festgenommen. Laut seiner Aussage war Kim Wall durch einen Unfall auf hoher See ums Leben gekommen. Doch nach Tagen der Ungewissheit wird klar: Es war Mord. Was geschah wirklich an Bord des U-Boots? Wie ein Puzzle setzt Jens Møller (gespielt von Søren Malling), Leiter des Morddezernats in Kopenhagen, die Indizien des Falls nach und nach zusammen, um endlich die Wahrheit zu erfahren...HintergrundDer kaltblütige Mord an der schwedischen Journalistin Kim Wall erschütterte 2017 die Welt. Die sechsteilige, fiktionale Serie "The Investigation - Der Mord an Kim Wall" rollt den Fall jetzt noch einmal auf und beleuchtet die Ermittlungen von Jens Møller, Leiter des Morddezernats der Kopenhagener Polizei. Durch teils ungewöhnliche Ermittlungsmethoden gelang es ihm, den Mord an der Journalistin aufzuklären. Serienschöpfer und Oscar-Nominee Tobias Lindholm ("Mindhunter", "Die Jagd", "Borgen") kreierte in enger Zusammenarbeit mit dem damaligen Ermittler Jens Møller sowie Kim Walls Eltern - Ingrid und Joachim - eine packend-emotionale Geschichte über einen der schockierendsten Mordfälle der jüngeren Geschichte. Intensiv und außergewöhnlich."The Investigation" wurde von Miso Film in Koproduktion mit Outline Film für TV 2 Danmark, SVT und Viaplay sowie mit Unterstützung des dänischen Filminstituts und der Kopenhagener Filmförderung produziert. International wird die in Dänemark gedrehte Serie von Fremantle vertrieben - für Deutschland sicherte sich TVNOW exklusiv die Rechte an "The Investigation", für England die BBC.In der Hauptrolle ist Søren Malling ("Kommissarin Lund", "Borgen") als Jens Møller, Leiter des Morddezernats der Kopenhagener Polizei, zu sehen. An seiner Seite stehen außerdem Pilou Asbæk ("Game of Thrones", "Ghost in the Shell") als Staatsanwalt Jakob Buch-Jepsen sowie Pernilla August ("Star Wars", "Best Intentions") und Rolf Lassgård ("Jäger - Tödliche Gier", "Wallander"-Reihe) als Ingrid und Joachim Wall vor der Kamera. Weitere Darsteller sind Laura Christensen ("Countdown Copenhagen"), Anders Juul ("The Rain"), Henrik Birch ("Die Erbschaft"), Hans Henrik Clemensen ("Schändung"), Dulfi Al-Jabouri ("Follow the Money") und Charlotte Munck ("Anna Phil").Über TVNOW:TVNOW ist der Streamingdienst der Mediengruppe RTL Deutschland und mit monatlich bis zu 5,95 Mio. Unique Usern der mit Abstand stärkste Streamingdienst im deutschen Markt. Der "Main-Streamer" bietet derzeit rund 47.000 Programmstunden verschiedener Genres und damit das größte Programmpaket der deutschen Streaminglandschaft. Vielfalt wird dabei großgeschrieben! Neben zahlreichen TV-Highlights aus Inhalten des eigenen Senderportfolios, bietet TVNOW seinen Premium-Kunden zusätzlich auch ein breit gefächertes Angebot an exklusiven Inhalten: von und für TVNOW produzierte Originals aus dem Show-, Real Life- und Comedy-Segment, Dokumentationen und Fiction. Darüber hinaus umfasst TVNOW ein umfangreiches Spielfilmpaket, exklusive Serien-Highlights, Livesport und einen konstant wachsenden Family- & Kids-Bereich. Dieses umfangreiche Portfolio wird laufend ausgebaut. Das Angebot von TVNOW besteht aus einem werbefinanzierten Free- und einem kostenpflichtigen Premium-Bereich (4,99EUR pro Monat) sowie einem Premium+-Bereich (7,99EUR).Eine Preview der sechsteiligen Serie, eine Pressemappe, Fotos sowie Interviews finden Sie in unserem Media Hub: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/ (https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemappe/The-Investigation-der-Mord-an-Kim-Wall/)Pressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandTVNOW KommunikationFinja JunkerTelefon: 0221-456 74406Janine SteinTelefon: 0221-456 74410Fotowünsche:Birgit CakirTelefon: 0221-456 74274Original-Content von: TVNOW, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/4796320