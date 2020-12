Nachdem die Aktie von Gazprom in der vergangenen Woche noch von den positiven Nachrichten zu Nord Stream 2 sowie von steigenden Ölpreisen profitieren konnte, geht es zum Start in die vorletzte Handelswoche des Jahres 2020 deutlich bergab. Denn angesichts wieder gestiegener wirtschaftlicher Unsicherheiten sind die Ölpreise zu Wochenbeginn stark unter Druck geraten. So verbilligen sich aktuell Brent- und WTI-Öl um jeweils vier Prozent. Am Freitag hatten die Ölpreise noch den höchsten Stand seit März ...

