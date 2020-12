Dank neuer Wasserstoff-Offensiven hat die Plug-Power-Aktie in der vergangenen Woche die 30-Dollar-Marke geknackt. Weitere Kursfantasie könnten jetzt die USA liefern: Laut Medienberichten dürfte die Papiere des amerikanischen Brennstoffzellenherstellers von einem milliardenschweren Rettungspaket profitieren.Im Zuge eines insgesamt 900 Milliarden Dollar schweren Hilfspakets an die Bevölkerung und Wirtschaft will der US-Kongress offenbar auch eine Verlängerung der Steuererleichterungen für Wind- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...