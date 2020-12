DJ Volla Phone: Deutsches Smartphone mit neuartigem Konzept wird ausgeliefert - Auslieferung für das per Crowdfunding finanzierte Handy wie geplant gestartet

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Remscheid (pts025/21.12.2020/10:45) - Mit dem Volla Phone denkt die Hallo Welt Systeme UG aus Remscheid das Konzept "Smartphone" komplett neu: Intelligente Benutzeroberfläche statt Fokussierung auf Apps, konsequenter Datenschutz statt Abhängigkeit von einer Cloud. Anfang des Jahres stellte das Unternehmen sein Mobiltelefon "Made in Germany" im Rahmen einer Crowdfunding-Kampagne vor. Das neuartige Bedienkonzept sowie das Versprechen zum größtmöglichen Schutz der Privatsphäre überzeugte die Crowd. Binnen weniger Wochen waren ausreichend Geräte vorbestellt, um gemeinsam mit Partner Gigaset in Produktion gehen und den versprochenen Zeitplan einhalten zu können. Mit einer Folge-Kampagne und Direktbestellungen konnte das ursprüngliche Finanzierungsziel inzwischen verzehnfacht werden. Für das Unternehmen ein eindeutiger Beweis dafür, dass ein (dritter) Markt neben der Apple- und Google-Dominanz existiert und von den Nutzern gewünscht ist. Mittlerweile wurden die ersten Geräte ausgeliefert und das Volla Phone ist ab sofort über den Online-Shop auf https://bit.ly/vollashop bestellbar.

Smartphone mit einfacher Benutzerführung Im Unterschied zu gängigen Mobiltelefonen verzichtet das Volla Phone auf alles, was den Benutzer ablenkt und punktet mit einem eigens entwickelten Betriebssystem, dem Volla OS. Die Idee hinter dem Projekt erklärt Gründer Dr. Jörg Wurzer so: "Die Privatsphäre wird von Wirtschaft und Politik in die Zange genommen. Wir möchten den Anwendern die Freiheit zurückgeben, selbst zu entscheiden, mit wem sie wann welche Daten teilen wollen. Dabei verfolgt die Technik im Volla Phone keinen Selbstzweck. Sie soll in den Hintergrund treten und mich als Werkzeug im Alltag begleiten."

Bedienungselemente wie das Sprungbrett machen eine einfache und schnelle Bedienung möglich: Nach dem Entsperren des Geräts beginnt der Anwender in ein Textfeld zu tippen und das Volla Phone erkennt, was die Person tun möchte: etwa jemanden anrufen, eine Nachricht senden oder eine Notiz festhalten. Häufig verwendete Funktionen können mit einer einzigen Geste aufgerufen werden, ohne dass zuerst die passende App gestartet werden muss. Außerdem lässt sich das Handy über eine Schnellmenü-Funktion und diverse Kurzbefehle steuern, sogenannte "Sammlungen" liefern automatische Zusammenstellungen von Personen, mit denen ein Anwender häufig und zuletzt in Kontakt stand, die zuletzt ausgetauschten Mitteilungen und sogar Nachrichten aus selbst ausgewählten Quellen.

Datenschutz und Open Source im Fokus Das Volla OS basiert auf einem Google-freien Android-Betriebssystem und wurde von der Hallo Welt Systeme UG aus Remscheid mit einem internationalen Team und der inzwischen aktiven Volla Community entwickelt. Dem Open-Source-Gedanken folgend veröffentlicht das Unternehmen schrittweise den Quellcode des Betriebssystems, um den Schutz der Privatsphäre für die Anwender überprüfbar zu machen. Grundlegende, vorinstallierte Apps, die auf anderen Android-Smartphones zu finden sind, wurden durch kuratierte, quelloffene Alternativen ersetzt. Das Volla OS ist bereits so beliebt, dass die Community eine App zum Starten weiterer, alternativer Betriebssysteme von der SD-Karte entwickelt hat.

Das Volla Phone ist ohne ein Google-, Apple- oder sonstiges Benutzerkonto unabhängig von der Cloud verwendbar und kommt mit einem vorinstallierten (optionalen) VPN des Partners Hide.me ohne Protokollierung von Aktivitäten. Dabei ist das Volla OS mit den meisten Android-Apps kompatibel, die keine Google-Play-Services benötigen. Auf diese Weise kann dem Besitzer eine größtmögliche Flexibilität mit Fokus auf Privatsphäre und Datenschutz gewährleistet werden. Alternativ ist das Volla Phone auch mit dem mobilen, vorinstallierten Linux-Betriebssystem Ubuntu Touch erhältlich. Es ist damit das einzige europäische Smartphone dieser Option. Umgesetzt wurde diese Variante mit der UBports-Stiftung und der dahinterstehenden Linux-Community.

Jetzt lieferbar: Deutsches Smartphone am Puls der Zeit Erhältlich ist das Volla Phone im Volla Online Store in einer schiefergrauen und weißen Variante wahlweise mit dem Volla OS und Ubuntu Touch. Neben dem Versprechen, mit Hilfe des Volla Phones einen freien Kopf zu behalten und dabei die Privatsphäre zu schützen, zeichnet sich das in Bocholt vom Hardware-Lieferanten Gigaset hergestellte Smartphone durch schlichte Eleganz, klares Design und leistungsstarke, nachhaltige Technologie aus. Es bietet eine hochwertige Ausstattung mit leistungsstarkem Prozessor und hochwertiger Doppelkamera für die besten Momente des Lebens.

Die Funktionen/Features im Überblick:

* 16-Megapixel-Doppelkamera auf der Rückseite * 16-Megapixel-Frontkamera * Wireless Charging * NFC und Fingerprint-Sensor * Octa Core Prozessor * Dual SIM bzw. SIM mit SD Card * Extra starker Akku

Das Volla Phone ist ab sofort im Online Shop erhältlich: https://bit.ly/vollashop

Kontakt Hallo Welt Systeme UG (haftungsbeschränkt) Dr. Jörg Wurzer Telefon: +49 151 65473083 E-Mail: presse@volla.systems

(Ende)

Aussender: gumpelmedia - digital media agentur Ansprechpartner: Wolfgang Gumpelmaier-Mach E-Mail: wolfgang@gumpelmaier.net Website: www.gumpelmaier.net

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20201221025 ]

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2020 04:46 ET (09:46 GMT)