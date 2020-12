Der Preis bedeutet einen Aufschlag von 146 Prozent auf den Buchwert von 25,2 Mio. Euro im dritten Quartal, wie CA Immo am Montag mitteilte. Das Areal zählte nicht zum Kerngeschäft, es lag weder ein Bebauungsplan noch eine Baugenehmigung vor. Die CA Immo-Aktie gibt am Montag in Wien zeitweise um 1,35 Prozent auf 29,30 Euro nach. (Schluss) sp/kre APA

