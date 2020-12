HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Safran von 140 auf 130 Euro gesenkt, die Einstufung indes auf "Buy" belassen. Solange Impfstoffe gegen das Coronavirus nicht frei verfügbar seien, dürfte auch die geschäftliche Erholung des Aeronautik- und Rüstungskonzerns begrenzt sein, schrieb Analyst Andrew Gollan in einer am Montag vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel spiegele geänderte Schätzungen und die Bewertung der Branche wider./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2020 / 07:51 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: FR0000073272

