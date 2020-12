Das Ganze wurde zudem von einem sich deutlich aufhellenden Chartbild flankiert, denn zuletzt konnte Brent C.O. hier Akzente setzen und wichtige charttechnische Hürden überspringen… Die Einigung der OPEC+ von Anfang Dezember über die Förderstrategie ab 2021 (wir berichteten in der letzten Kommentierung darüber), einige sehr robuste Konjunkturdaten sowie der schwache Dollar haben Brent C.O. zuletzt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...