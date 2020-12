DJ Deutsche Post: Annahmestopp für Pakete nach GB und Irland

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Post nimmt aufgrund der coronabedingt eingeschränkten Verkehrsverbindungen nach Großbritannien und Irland ab sofort und bis auf weiteres keine Pakete und Waren-Briefsendungen in diese beiden Länder mehr an.

Wie der Bonner Logistikkonzern mitteilte, gibt es ab sofort einen "vollständigen Einlieferstopp" und Sendungen mit Wareninhalt und Sperrgüter müssten mangels Lagerkapazität wieder an die Absender zurückgeschickt werden. Das gelte auch für Sendungen, die über das Wochenende eingeliefert wurden. Nicht betroffen seien bis auf weiteres Briefe und Postkarten.

Grund seien die von verschiedenen europäischen Regierungen angeordneten eingeschränkten Verkehrsverbindungen ab dem 20. bzw. 21. Dezember mit dem Vereinigten Königreich, die für die Deutsche Post DHL wichtige Transportwege sind. So sei der Eurotunnel voraussichtlich für mindestens 48 Stunden geschlossen, dasselbe gelte für die Fährhäfen. betroffen seien auch die Transportwege des Konzerns nach Irland, auf die Kanalinseln und die Isle of Man.

Nach dem Auftreten einer neuen und offenbar ansteckenderen Variante des Coronavirus haben zahlreiche Staaten in Europa und anderen Kontinenten Verkehrsverbindungen zu Großbritannien gekappt. In Deutschland ist seit Montag der Flugverkehr aus dem Vereinigten Königreich eingestellt. Frankreich stoppte für 48 Stunden den gesamten Personenverkehr aus dem Land. Nach Angaben aus Regierungskreisen in Berlin wird der Flugverkehr mit Großbritannien vorerst bis zum 31. Dezember ausgesetzt. An weiteren Regelungen werde noch gearbeitet. Für den See- und Straßenverkehr arbeitet die EU demnach an einer gemeinsamen Entscheidung zu Einschränkungen.

December 21, 2020 05:13 ET (10:13 GMT)

