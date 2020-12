Vectron Systems: Großes Wachstumspotenzial dank dieses Strategie-Schwenks

Die Geburtsstunde der heutigen Vectron Systems AG (WKN: A0KEXC / ISIN: DE000A0KEXC7) schlug im Jahr 1990, in dem die Vectron Systems Datentechnik GmbH von Jens Reckendorf und Thomas Stümmler gegründet wurde. Das Unternehmen konzentrierte sich zunächst auf die Entwicklung von Warenwirtschafts- und Kommunikations-Software, um Kassensysteme verschiedener Hersteller mit PCs zu verbinden. Acht Jahres später, 1998, gelang der Firma der Sprung vom reinen Software-Entwickler zum Komplettanbieter von Kassensystemen.

Marktführerschaft

Inzwischen ist Vectron mit über 225.000 Installationen in mehr als 30 Ländern einer der größten europäischen Hersteller von Kassensystemen, Kassen-Software, Apps sowie digitalen und Cloud-basierten Services. Die Produkte des Unternehmens werden über ein Netz von etwa 300 Fachhandelspartnern vertrieben. Marktführerschaft besteht dabei laut eigenen Angaben in den Zielbranchen Bäckerei und Gastronomie in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Belgien, den Niederlanden und Luxemburg.

Zahlreiche bekannte Kunden

Die stationären und mobilen Vectron-Kassen sind gerade unter rauen Arbeitsbedingungen für ihre Zuverlässigkeit bekannt, weshalb beim größten Volksfest der Welt, dem Münchner Oktoberfest, viele der großen Festzelte auf die Vectron-Kassen vertrauen. Zu den zahlreichen bekannten Kunden des in Münster ansässigen Konzern zählen außerdem beispielsweise die Eiscremekette Häagen Dazs, das Café Extrablatt, die K+K Hotels, die Flughäfen Prag (Tschechien) und Dalaman (Türkei) sowie große Bäckereifilialisten wie Keim, K&U/Edeka, Bumüller Sternenbäck oder die Wiener Feinbäckerei Heberer. Auch zum Beispiel im Winterurlaub bestehen gute Chancen mit Produkten von Vectron indirekt in Berührung zu kommen, denn zahlreiche Skihütten haben Vectron-Kassen im Einsatz.

