Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend. Seit dem Corona-Tief hat sich der Kurs verdoppelt! Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend. Seit dem Corona-Tief hat sich der Kurs verdoppelt! Aktuell 45,60 Euro. Dazu paßt, daß Hawesko am Dienstag bereits zum zweiten Mal die Jahresprognose anhob. Die Hamburger erwarten neue Rekorde bei Umsatz und Gewinn. Der On-lineboom im Weihnachtsgeschäft ...

