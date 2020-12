Märkte um 12: Corona-Rückschlag schickt DAX auf Talfahrt - Daimler-Aktie unter starkem Verkaufsdruck

Nach den kräftigen Zugewinnen in der Vorwoche ist der DAX am Montagmittag mit einem deutlichen Minus von zeitweise rund vier Prozent in die Weihnachtswoche gestartet. Damit notiert das Barometer aktuell im Bereich der 13.100er-Marke.

Sollte hier die wichtige 13.000er-Marke unterschritten werden, droht ein weiterer, kräftiger Abverkauf. Für schlechte Laune an der Frankfurter Börse sorgt hier die Nachricht von einer Corona-Virus-Mutation in England. Für den Kampf gegen die Pandemie bedeutet das einen neun Rückschlag.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX -3,8% 13.109 MDAX -3,0% 29.493 TecDAX -2,4% 3.119 SDAX -3,5% 14.011 Euro Stoxx 50 -3,7% 3.415

Am Montagmittag gab es im DAX nur einen Gewinner und 29 Verlierer. Am stärksten gab die Daimler-Aktie (WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000) nach, die zeitweise um über fünf Prozent verlor und damit den im März gestarteten Höhenflug vorerst stoppte. Für Verkaufsdruck sorgte hier die Nachricht, dass der Entwicklungschef Markus Schäfer bei dem Umstieg zur E-Mobilität eine längere Übergangszeit erwartet. Außerdem gab es hier ein neues Gutachten im Diesel-Skandal, das Abschaltmanipulationen festgestellt hat.

