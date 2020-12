Die Angst vor Coronavirus-Mutation erfasst vor Weihnachten nochmals die Börsen. Der ATX ist tiefrot in die Woche gestartet. Während sich die wichtigen Aktienindizes (außer der ATX) von den Tiefstständen im März erholt haben und auf Jahressicht schon wieder im Plus stehen, sind Silvesterfeiern in ganz weite Ferne gerückt. Österreich Top-Ökonom Gabriel (Felbermayr) sieht darin ein Staatsversagen: "Was ...

