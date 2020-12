In manchen Orten Deutschlands kann man von Gigabit-Internet nur träumen. In einem Experiment ließ ein Fotograf aus dem Sauerland jetzt einen Pferdekurier gegen den digitalen Datentransfer antreten. Bis Ende 2020 soll es in fast 26 Millionen deutschen Haushalten - theoretisch - die Möglichkeit geben, im Internet mit Geschwindigkeiten von 1.000 Megabit pro Sekunde zu surfen. Sechs von zehn Haushalte sollen dann laut TK-Marktanalyse des VATM an das schnelle Gigabit-Internet angeschlossen sein. In vielen vor allem eher ländlich geprägten Regionen Deutschlands sind allerdings noch deutlich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...