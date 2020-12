Das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac (ISIN: NL0015436031; WKN: A2P71U) wird bereits morgen eine zusätzliche Studie mit dem Corona-Impfstoffkandidaten CVnCoV starten, mit der speziell die Wirksamkeit des Mittels an Krankenhausmitarbeitern erforscht wird. Im Rahmen der Untersuchung soll an 2.500 Mitarbeitern des Universitätsklinikums getestet werden, wie viele Antikörper sich bei den jeweiligen Probanden bilden und welchen Einfluss der Wirkstoff auf die Häufigkeit von Corona-Erkrankungen hat.Sollte der Kandidat CVnCoV in der Europäischen Union und weiteren Ländern zugelassen werden und die neue Studie ebenfalls erfolgreich sein, so könnte das CureVac-Präparat bevorzugt bei Berufsgruppen zum Einsatz kommen, die im häufigen Kontakt mit Risikogruppen, wie z.B. Patienten oder Insassen von Seniorenheimen stehen. Laut aktuellen Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO befinden sich aktuell 56 Impfstoffe in klinischen Studien, weshalb CureVac sich bei der Belieferung der entsprechenden Zielgruppe positiv gegenüber der stark steigenden Zahl an anderen Mitteln differenzieren könnte.

