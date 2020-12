Das US-Biotech-Unternehmen Moderna hat am Freitag in den USA die Zulassung für seinen Corona-Impfstoff mit dem Namen mRNA-1273 erhalten. In dieser Woche kann nun direkt mit dem Einsatz des Präparats begonnen werden. Regierungsbeamte rechnen damit, dass direkt nach der Zulassung knapp sechs Millionen Impfdosen im Land verteilt werden können. Moderna selbst schätzt, dass bis zum Jahresende 20 Millionen Einheit zur Verfügung stehen könnten. Für den vollen Immunschutz sind zwei davon pro geimpfter Person ...

