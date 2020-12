Den Together Mode von Teams gibt es jetzt auch für Skype. Außerdem sind mehr Teilnehmer gleichzeitig zu sehen. Microsoft hat für seine Videokonferenz-Software Skype pünktlich zu Weihnachten neue Funktionen eingeführt, die ein virtuelles Treffen mit der Familie angenehmer machen könnten. Aufgrund der Coronapandemie und dem verhängten Lockdown werden wohl auch in Deutschland mehr Leute als in den vergangenen Jahren virtuelle Familientreffen abhalten. Um die etwas spaßiger gestalten zu können, hat Microsoft...

Den vollständigen Artikel lesen ...