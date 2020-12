Die Wiener Börse hat am Montagnachmittag weiter schwere Kursverluste verzeichnet. Für Unsicherheit am Markt sorgt eine in Großbritannien neu entdeckte und möglicherweise hoch ansteckende Mutation des Coronavirus. In den ersten Handelsminuten rutschte der österreichische Leitindex ATX um knapp fünf Prozent ab.Im Lauf des Vormittags dämmte er seine Verluste zunächst auf rund zweieinhalb Prozent ein. ...

