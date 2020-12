DJ Tests für Astrazeneca- und Sputnik-V-Impfstoffkombination vereinbart

Von Georgi Kantchev

MOSKAU (Dow Jones)--Astrazeneca und das russische staatseigene Gamaleya Institute wollen zusammen in Studien testen, ob eine Kombination ihrer Covid-19-Impfstoffe deren Wirksamkeit zur Bekämpfung der Pandemie erhöhen kann.

Zu dem Zweck haben das britische Pharmaunternehmen und Gamaleya nun eine vorläufige Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die klinischen Studien sollen in Kürze in drei Ländern beginnen. Der von Gamaleya entwickelte Sputnik V soll auch gegen die neue Covid-19-Mutation wirken, die in England entdeckt wurde.

Die Impfstoffentwickler hatten Anfang des Monats mitgeteilt, dass in einer klinischen Studie Astrazenecas Impfstoff, der gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt wurde, eine der beiden Komponenten von Gamaleyas Sputnik V verwenden würde.

"Eine solche Zusammenarbeit kann einen starken Effekt haben, Synergie sowohl für die Erhöhung der Effizienz und Zuverlässigkeit des Impfstoffs selbst als auch für seine größere Verfügbarkeit", sagte der russische Präsident Wladimir Putin während einer Videokonferenz mit den Entwicklern am Montag.

Ebenfalls am Montag sagten russische Regierungsvertreter, dass Sputnik V gegen einen neuen Stamm des Covid-19-Virus wirke, der in Großbritannien gefunden wurde und sich anscheinend 70 Prozent schneller ausbreitet als frühere Varianten.

Studien, in denen der Oxford-Astrazeneca-Impfstoff und der Sputnik-V-Impfstoff kombiniert würden, beginnen in Kürze in drei Ländern, darunter der Nahe Osten, teilte Russlands Staatsfonds, der Russian Direct Investment Fund, mit. Dieser unterstützt den Sputnik-V-Impfstoff.

Die klinischen Studien könnten dazu beitragen, die internationale Anerkennung des russischen Impfstoffs zu verbessern, der wegen seiner schnellen Zulassung im August bei westlichen Wissenschaftlern und Politikern auf Skepsis gestoßen ist. Moskau hat Sputnik V an Dutzende von Ländern verkauft, darunter Brasilien, Indien und Mexiko, und will im nächsten Jahr 500 Millionen Dosen im Ausland produzieren. Am Montag teilte der russische Staatsfonds mit, dass Weißrussland das erste Land sei, das den Impfstoff offiziell registriert hat.

Russland meldete am Montag einen neuen Rekordanstieg von 29.350 Corona-Neuinfektionen, womit sich die Gesamtzahl der Fälle landesweit auf fast 2,9 Millionen erhöhte. Dies ist weltweit die vierthöchste nach den USA, Indien und Brasilien.

December 21, 2020

