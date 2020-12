United Internet: Das bedeutet die Tele-Columbus-Übernahme jetzt für Aktionäre

Der Glasfaser-Ausbau in Deutschland kommt bislang eher schleppend voran. Doch hier könnte sich das Tempo vielleicht schon bald dank einer geplanten Übernahme deutlich erhöhen. Wie aus entsprechenden Pressemitteilungen hervorgeht, die am Montagmorgen veröffentlicht worden sind, will die United Internet AG (WKN: 508903 / ISIN: DE0005089031) als Großaktionärin der Tele Columbus AG (WKN: TCAG17 / ISIN: DE000TCAG172) gemeinsam mit der Bietergesellschaft Morgan Stanley Infrastructure Partners die Umsetzung der Fiber-Champion-Strategie von Tele Columbus nachhaltig unterstützen. Derzeit sind 2,4 Millionen Haushalte an das Breitbandnetz von Tele Columbus angeschlossen. Bis zum Jahr 2030 sollen rund zwei Millionen dieser Haushalte per Glasfaser mit Gigabit-Bandbreiten versorgt werden.

Übernahmeangebot

Im Rahmen des Angebots hat die UNA 422. Equity Management GmbH, künftig firmierend als Kublai GmbH, eine Bietergesellschaft, hinter der Morgan Stanley Infrastructure Partners steht, heute ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot zum Preis von 3,25 Euro je Tele-Columbus-Aktie angekündigt. Die United Internet AG (u.a. 1&1, GMX) erklärte, die von ihr gehaltenen Anteile von 29,9 Prozent an Tele Columbus im Falle einer erfolgreichen Übernahme in die Bietergesellschaft einzubringen. Im Gegenzug wird United Internet dann an dieser beteiligt sein.

