Barings stellt das deutsche Team neu auf, so die Experten von "FONDS professionell".Der von Sascha Becker, Managing Director und Country Head Real Estate Germany, initiierte Schritt folge auf die Neuausrichtung des Deutschland-Geschäfts, nach der sich der Immobilien-Investmentmanager auf die eigenen Investment-Management-Mandate konzentriere und künftig mit Büros in Frankfurt, Berlin und München vertreten sei. Ziel sei ein beschleunigter Wachstumskurs, begründe die Gesellschaft in einer Pressemitteilung die personelle Neuaufstellung.

