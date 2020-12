ElringKlinger liefert 68 Brennstoffzellen-Shortstacks an ein Forschungskonsortium, zu dem sich mehrerer Institute in Deutschland zusammengeschlossen haben. Ziel des Konsortiums ist es, Grundlagen zur notwendigen Anpassung der ISO-Norm für die H2-Abgabequalität an Tankstellen zu erarbeiten. ElringKlinger hat zugesagt, die BZ-Shortstacks ab Anfang 2021 bis Ende 2022 an das Zentrum für Sonnenenergie- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...