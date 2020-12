Mitte 2018 markierte die Baidu-Aktie bei 284,23 US-Dollar ihren vorläufigen Höhepunkt, kam anschließend merklich unter Druck und etablierte bis März dieses Jahres einen Abwärtstrend. Vom Niveau um 82,00 US-Dollar aus konnte ein Trendwechsel vollzogen werden, gegen Ende des Jahres stieg das Papier in den markanten und mittelfristig entscheidenden Widerstandsbereich zwischen 147,38 und 155,50 US-Dollar an. Darüber ist Baidu schon längst ausgebrochen und konnte infolgedessen an 200,00 US-Dollar zulegen. In diesem Bereich läuft jedoch seit einigen Tagen eine Seitwärtskonsolidierung, die durchaus einen Pullback bereithalten könnte.

Rücksetzer einplanen ...

