Das dänische Wasserstoff-Unternehmen, an dem Nel aus Norwegen beteiligt ist, befindet sich in einer Entwicklungsphase. Daher ist Everfuel auf Geldgeber angewiesen. Nun hat die Gesellschaft Rückendeckung von der Europäischen Investitionsbank (EIB) erhalten, die dem Unternehmen ein millionenschweres Darlehen gewährt.Die EIB stellt 20,7 Millionen Euro zur Entwicklung von Wasserstoffproduktions- und -verteilungsinfrastrukturen für den öffentlichen Nahverkehr in Dänemark zur Verfügung. Das Projekt werde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...