Xpeng G3 ist ein intelligentes E-Fahrzeug mit einer Reichweite von 520 km nach NEFZ (451 km nach WLTP)

Norwegen ist die erste Station des Unternehmens bei der Erschließung des europäischen Marktes Pläne für weitere Märkte sind in Vorbereitung

Die Preise des G3 in Norwegen starten bei 358.000 NKr (ca. 33.700 EUR/30.300 GBP/41.000 USD)

Für den norwegischen Markt ist der G3 mit einer englischsprachigen Benutzerschnittstelle ausgestattet

Das norwegische Modell des G3 wurde am 20. Dezember in der ersten Folge "Premiere" der "Fully Charged Show", dem führenden Kanal für Elektrofahrzeuge, präsentiert

Xpeng Inc. ("Xpeng" oder das "Unternehmen", NYSE: XPEV), ein führender chinesischer Hersteller von intelligenten Elektrofahrzeugen (Smart Electric Vehicles, "Smart-EVs"),hat mit der Auslieferung von intelligenten Elektrofahrzeugen an Kunden in Norwegen begonnen. 100 Exemplare des E-SUV Xpeng G3 werden in dieser Woche an ihre neuen Besitzer in 28 norwegischen Städten übergeben die nördlichste Stadt ist Bodø (67°N), nördlich des Polarkreises.

Der heimische chinesische Markt bleibt zwar Hauptabsatzmarkt, doch mit der Einführung seines ersten Serienmodells, dem Elektro-SUV G3, in Norwegen ist Xpeng jetzt bestens aufgestellt, um seine internationale Strategie zu voranzubringen. Xpeng sucht aktiv nach Chancen in anderen reifen EV-Märkten, wobei Märkten mit entsprechender staatlicher Absatzförderung, einer fortschrittlichen Ladeinfrastruktur und einem ausgeprägten Bewusstsein für Elektrofahrzeuge Priorität eingeräumt wird. Xpeng plant außerdem, sein zweites Serienmodell, die elektrische Sportlimousine P7, innerhalb der nächsten 12 Monate in Europa einzuführen.

He Xiaopeng, CEO und Chairman von Xpeng, erklärte: "Die in dieser Woche erfolgten Auslieferungen an Kunden in Norwegen sind ein wichtiger Meilenstein in Xpengs Bestreben, eine wahrhaft internationale Smart-EV-Marke zu werden. Unsere Markteinführung in Europa erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem immer mehr Verbraucher auf einen nachhaltigeren Individualverkehr umsteigen und Regierungen auf der ganzen Welt ihre Bemühungen um einen emissionsfreien Verkehr verstärken. Wir freuen uns darauf, bei der Beschleunigung dieses Wandels eine entscheidende Rolle zu spielen."

Die beliebte Plattform für neue Energien und Elektrofahrzeuge, der YouTube-Kanal, Fully Charged Show präsentiert den Xpeng G3 in seiner ersten "Premiere"-Folge. Die von dem bekannten EV-Verfechter Robert Llewellyn moderierte Show bietet einen exklusiven Test des in Norwegen erhältlichen G3.

Foto- und Videogalerie: Xpeng G3 in Norwegen

Der G3 verkörpert die Strategie von Xpeng, fortschrittliche Technologien zu attraktiven Preisen anzubieten. Der Listenpreis des G3 startet bei 358.000 NKr (ca. 33.700 EUR/30.300 GBP/41.000 USD).

Dieser intelligente, elektrische SUV beeindruckt durch elegantes Styling mit einer Panorama-Windschutzscheibe und einer zertifizierten Reichweite von 520 km NEFZ (451 km WLTP). Der G3 verfügt über das von Xpeng entwickelte Fahrerassistenzsystem XPILOT 2.5. Die automatische Einparkhilfe des G3 ist in der Lage, zwischen parallelen und vertikalen Parklücken sowie markierten und nicht markierten Parklücken zu unterscheiden.

Das in Norwegen erhältliche G3-Modell verfügt über eine englischsprachige Benutzeroberfläche mit dem KI-gesteuerten Sprachassistenten "Hi Xpeng", intelligenter Navigation und APP-Fernsteuerung.

Die Software für das XPILOT- und Xmart-Betriebssystem wurde vollständig vom hauseigenen F&E-Team von Xpeng entwickelt ein klares Beispiel für das Konzept des Unternehmens für Smart-Tech-Innovationen.

Xpeng vertritt ein kompromissloses Engagement für Sicherheitsstandards. Deshalb ist der G3 mit einer umfassenden Reihe von Sicherheitssystemen ausgestattet, die ihm zur höchsten C-NCAP-Sicherheitsbewertung in China* verholfen haben.

Xpeng wurde 2015 gegründet und brachte im Dezember 2018 sein erstes Serienmodell auf den Markt. Die Auslieferungen seiner intelligenten Elektrofahrzeuge im Jahr 2020 erreichten bis Ende November 21.341 Fahrzeuge, was einer Steigerung von 87 gegenüber dem Vorjahr entspricht. Xpeng ging im August 2020 an die New Yorker Börse und erzielte 1,7 Mrd. USD mit einer starken Aktionärsbasis, zu der weltbekannte Unternehmen und institutionelle Investoren gehören. Das Unternehmen schloss am 11. Dezember 2020 mit 2,5 Mrd. USD seine erste Anschlussfinanzierung ab.

Über Xpeng Inc.

XPeng Inc. ist ein führendes chinesisches Unternehmen, das intelligente Elektrofahrzeuge konzipiert, entwickelt, herstellt und vermarktet, die die große und wachsende Basis technologiebegeisterter Nutzer der chinesischen Mittelklasse ansprechen. Die Mission von XPeng lautet, die Smart EV Transformation mit Technologie und Daten voranzutreiben und so das Mobilitätserlebnis der Zukunft zu gestalten.

Zur Optimierung dieses Mobilitätserlebnisses entwickelt XPeng seine autonome Full-Stack-Fahrtechnologie, sein intelligentes Onboard-Betriebssystem sowie die zentralen Fahrzeugsysteme einschließlich des Antriebsstrangs und der Elektrifizierungs-/Elektronikarchitektur im eigenen Haus.

XPeng hat seinen Hauptsitz in Guangzhou (China) und unterhält Niederlassungen in Beijing, Schanghai im Silicon Valley und in San Diego sowie Smart-EV-Produktionsstandorte in Zhengzhou und Zhaoqing in den Provinzen Guangdong bzw. Henan. Weitere Informationen finden Sie unter https://en.xiaopeng.com/.

*Das Modell Xpeng G3 Smart absolvierte am 13. Juli 2019 den C-NCAP-Sicherheitstest in China.

