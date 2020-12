DJ MÄRKTE USA/Corona-Mutation trübt Freude über Konjunkturpaket

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen zeichnen sich am Montag kräftige Verluste ab, nachdem in Großbritannien eine neue und dazu hochansteckende Mutation des Coronavirus entdeckt worden ist. Das Konjunkturpaket im Umfang von 900 Milliarden Dollar, auf das sich die Parteien im US-Kongress am Wochenende geeinigt haben, tritt darüber in den Hintergrund.

Die Futures auf die wichtigen US-Aktienindizes liegen vorbörslich zwischen 1,3 und 1,9 Prozent im Minus. Allerdings hatten die US-Börsen in der vergangenen Woche Rekordstände verzeichnet, so dass die schlechten Nachrichten zur Pandemie auch eine willkommene Gelegenheit sein dürften, Gewinne mitzunehmen.

Anleger flüchten in sichere Häfen

Das Geld fließt stattdessen in "sichere Häfen": Am Anleihemarkt drücken steigende Notierungen die Zehnjahresrendite um 4,5 Basispunkte auf 0,90 Prozent. Auch der Dollar ist gesucht. Die US-Devise gilt ebenso wie der Yen als Fluchtwährung in Krisenzeiten. Der Dollarindex steigt um 0,7 Prozent. Der Euro, der noch am Donnerstag vergangener Woche bei 1,2274 Dollar seinen bisher höchsten Stand in diesem Jahr erreicht hatte, fällt auf rund 1,2190 Dollar zurück.

Der festere Dollar bremst derweil den Goldpreis. Die Feinunze sinkt um 0,1 Prozent auf 1.880 Dollar. Pandemie-Ängste und die Aussicht auf noch lange Zeit niedrige Zinsen verhindern jedoch größere Verluste.

Stark unter Druck stehen die Preise am Ölmarkt, wo die jüngste Entwicklung in der Pandemie Befürchtungen eines Nachfrageeinbruchs schürt. Das Barrel US-Leichtöl der Sorte WTI verbilligt sich um 4,2 Prozent auf 47,04 Dollar. Der Brentpreis fällt um 4,2 Prozent auf 50,07 Dollar.

Touristiksektor leidet unter Reisebeschränkungen - Nike nach Zahlen gesucht

Überdurchschnittlich hohe Kursverluste zeichnen sich bei Aktien des Reise- und Touristiksektors ab, nachdem viele Staaten aufgrund der jüngsten Entwicklung die Einreise aus Großbritannien stark eingeschränkt haben. Die Aktien der Fluggesellschaften Southwest, United und Delta liegen vorbörslich zwischen 4,2 und 4,9 Prozent im Minus. Die Aktie des Kreuzfahrtveranstalters Royal Carribean bricht um 6,2 Prozent ein, die des Flugzeugbauers Boeing um 4,8 Prozent.

Gesucht sind dagegen Aktien von Unternehmen, die als Nutznießer verschärfter Lockdowns gelten. Zu diesen "Stay-at-Home"-Aktien gehört auch die des Videokonferenz-Anbieters Zoom. Sie legt um 4,9 Prozent zu.

Gegen die negative Börsentendenz klar im Plus zeigt sich die Nike-Aktie, die vorbörslich um 5,5 Prozent höher gestellt wird, was auf ein neues Rekordhoch hindeutet. Der Sportartikelhersteller hat am Freitag nach Börsenschluss überraschend gute Zahlen vorgelegt und einen ermutigenden Ausblick gegeben.

Tesla hingegen dürften an ihrem ersten Tag als Mitglied des S&P-500 erst einmal Federn lassen. Die Titel liegen vorbörslich gut 4 Prozent im Minus, hatten aber am Freitag im regulären Geschäft um 6 Prozent zugelegt und auf ihrem bisher höchsten Stand geschlossen. Seit Jahresbeginn summiert sich das Plus der Tesla-Aktie auf gut 70 Prozent.

Unternehmensnachrichten sind ansonsten rar. An Konjunkturdaten wurde am Montag nur der Chicago Fed National Activity Index für November veröffentlicht. Der Index sank im vergangenen Monat auf einen Stand von plus 0,27 von plus 1,01 im Oktober.

=== US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,11 0,4 0,11 -108,9 5 Jahre 0,35 -3,4 0,38 -157,3 7 Jahre 0,62 -4,2 0,66 -162,8 10 Jahre 0,90 -4,5 0,94 -154,5 30 Jahre 1,64 -5,5 1,69 -143,0 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 9:03 Fr, 17:14 % YTD EUR/USD 1,2189 -0,35% 1,2185 1,2227 +8,7% EUR/JPY 126,17 -0,22% 126,24 126,45 +3,5% EUR/CHF 1,0812 -0,12% 1,0818 1,0830 -0,4% EUR/GBP 0,9166 +0,69% 0,9170 0,9069 +8,3% USD/JPY 103,51 +0,11% 103,63 103,41 -4,8% GBP/USD 1,3300 -0,95% 1,3283 1,3482 +0,4% USD/CNH (Offshore) 6,5430 +0,31% 6,5387 6,5214 -6,1% Bitcoin BTC/USD 22.705,75 -3,44% 24.044,50 22.630,00 +214,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 47,04 49,10 -4,2% -2,06 -16,0% Brent/ICE 50,07 52,26 -4,2% -2,19 -17,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.879,91 1.882,40 -0,1% -2,49 +23,9% Silber (Spot) 25,80 25,78 +0,1% +0,02 +44,5% Platin (Spot) 989,15 1.038,10 -4,7% -48,95 +2,5% Kupfer-Future 3,57 3,63 -1,7% -0,06 +26,2% ===

