Bewertung bestätigt - in einem aktuellen Barometer-Update bewerten die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG die Anleihe mit variabler Verzinsung (aktuell 6,00% p.a.) der TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH (WKN A2YPE8) weiterhin als "durchschnittlich attraktiv (positiver Ausblick)" mit 3,5 von möglichen 5 Sternen.

In den letzten Jahren sei es der TEMPTON Gruppe stets gelungen, anorganische Zuwächse profitabel in ihr eigenes Geschäftsmodell zu integrieren. In einem aktuell anspruchsvollen und durch Regulatorik geprägten Markt habe es TEMPTON zudem geschafft, kontinuierlich Marktanteile zu gewinnen. Auch die aktuelle Covid-19 Pandemie wusste TEMPTON mit günstigen Zukäufen zu nutzen, so die Analysten in ihrem Fazit.

TEMPTON-Anleihe 2019/23 (A2YPE8)

ANLEIHE CHECK: Die im September 2019 emittierte Unternehmensanleihe der TEMPTON Personaldienstleistungen GmbH ist mit einem variablen Zinskupon (3-Monats-Euribor + 6,00% p.a.; Euribor floor at 0%; Zinszahlung vierteljährlich am 09.01., 09.04., 09.07. und 09.10.) ausgestattet und hat eine Laufzeit vom 09.10.2019 bis ...

