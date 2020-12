DJ EMA genehmigt Impfstoff von Biontech und Pfizer

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Corona-Impfstoff der Mainzer Biontech SE und des US-Pharmakonzerns Pfizer kann auch in Europa angewendet werden. Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) hat sich für die Zulassung des Impfstoffs ausgesprochen. Nach Zustimmung der EU-Kommission und der Mitgliedstaaten können die Impfungen in Deutschland wie geplant am 27. Dezember beginnen.

Der Impfstoff ist bereits in mehreren Ländern wie den USA, Kanada, Großbritannien und der Schweiz zugelassen. Die EMA hatte eine mögliche bedingte Zulassung ursprünglich für den 29. Dezember terminiert. Aus mehreren EU-Staaten kam Kritik an dem Zeitplan, zumal Großbritannien und USA bereits mit den Impfungen begonnen hatten.

Die EU hat sich 300 Millionen Dosen des Impfstoffs von Biontech und Pfizer gesichert. Deutschland bekommt über den EU-Schlüssel 55,8 Millionen Dosen, hat sich aber zusätzlich 30 Millionen weitere gesichert.

Ein weiteres Vakzin steht bereits in den Startlöchern. Über das Mittel des US-Pharmaunternehmens Moderna will die EMA voraussichtlich am 6. Januar entscheiden.

December 21, 2020 09:15 ET (14:15 GMT)

