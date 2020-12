Mainz (ots) - Woche 52/20Mi., 23.12.3.10 Unterwegs zum NordkapBitte streichen: HD3.55 Unterwegs zum NordkapBitte streichen: HDFr., 25.12.20.15 Die Helene Fischer Show - Meine schönsten MomenteBitte streichen:Regie: Utz Weber(Bitte auch in der Wiederholung am 31.12.2020, 15.50 Uhr streichen.)Woche 53/20Do., 31.12.5.50 INUIBitte streichen: DD 5.1Woche 2/21Mo., 11.1.20.15 Der Fernsehfilm der WocheRequiem für einen FreundBitte Korrektur in der Stabliste beachten:Drehbuch: Josef RusnakBitte streichen: Daniel BickermannFr., 15.1.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.15 Uhr beachten:0.15 neoriginal (VPS 0.14/HD/DD 5.1/UT)Hidden Agenda (1)Emily Josefin AsplundTeddy Alexej ManvelovNikola Gustav LindhRewan Kardo RazzaziIsak Mahmut SuvakciSara Jessica GrabowskyMagnus Peter GardinerDaniel Joel SpiraHenrik Christian HillborgChamon Bekzod KulievCarl Johan Dag MalmbergJan Jan MybrandJosef Set SjöstrandLinda Sandra StojiljkovicPhilip Björn ElgerdCaroline Lina EnglundMats Jonatan Blodeund andereSchnitt: Thomas LagermanMusik: Jon Ekstrand, Carl-Johan SevedagKamera: Gustav DanielssonBuch: Jens LapidusRegie: Molly HartlebGemeinschaftsproduktion von Filmlance Internationalin Koproduktion mit ZDFneo, ZDF-Enterprises GmbHund Film Capital Stockholm FundSchweden 2020--------------------zu Fr., 15.1.1.00 neoriginal (HD/DD 5.1/UT)Hidden Agenda (2)Emily Josefin AsplundTeddy Alexej ManvelovNikola Gustav LindhRewan Kardo RazzaziIsak Mahmut SuvakciSara Jessica GrabowskyMagnus Peter GardinerDaniel Joel SpiraHenrik Christian HillborgChamon Bekzod KulievCarl Johan Dag MalmbergJan Jan MybrandJosef Set SjöstrandLinda Sandra StojiljkovicPhilip Björn ElgerdCaroline Lina EnglundMats Jonatan Blodeund andereSchnitt: Thomas LagermanMusik: Jon Ekstrand, Carl-Johan SevedagKamera: Gustav DanielssonBuch: Jens LapidusRegie: Molly HartlebGemeinschaftsproduktion von Filmlance Internationalin Koproduktion mit ZDFneo, ZDF-Enterprises GmbHund Film Capital Stockholm FundSchweden 20201.45 Monk (VPS 0.15)Mr. Monk hilft der Mafia2.25 Monk (VPS 0.55)Mr. Monk und Sharonas Besuch aus dem Jenseits3.10 SOKO Leipzig (VPS 1.40)3.55 Die Chefin (VPS 2.25)4.55- hallo deutschland5.30(Die Wiederholungen "SOKO Wien" und "Die Rosenheim-Cops" entfallen.)Woche 3/21Fr., 22.1.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.30 Uhr beachten:0.30 neoriginal (VPS 0.29/HD/DD 5.1/UT)Hidden Agenda (3)Emily Josefin AsplundTeddy Alexej ManvelovNikola Gustav LindhRewan Kardo RazzaziIsak Mahmut SuvakciSara Jessica GrabowskyMagnus Peter GardinerDaniel Joel SpiraHenrik Christian HillborgChamon Bekzod KulievCarl Johan Dag MalmbergJan Jan MybrandJosef Set SjöstrandLinda Sandra StojiljkovicPhilip Björn ElgerdCaroline Lina EnglundMats Jonatan Blodeund andereSchnitt: Thomas LagermanMusik: Jon Ekstrand, Carl-Johan SevedagKamera: Gustav DanielssonBuch: Jens LapidusRegie: Molly HartlebGemeinschaftsproduktion von Filmlance Internationalin Koproduktion mit ZDFneo, ZDF-Enterprises GmbHund Film Capital Stockholm FundSchweden 2020zu Fr., 22.1.1.10 neoriginal (VPS 1.09/HD/DD 5.1/UT)Hidden Agenda (4)Emily Josefin AsplundTeddy Alexej ManvelovNikola Gustav LindhRewan Kardo RazzaziIsak Mahmut SuvakciSara Jessica GrabowskyMagnus Peter GardinerDaniel Joel SpiraHenrik Christian HillborgChamon Bekzod KulievCarl Johan Dag MalmbergJan Jan MybrandJosef Set SjöstrandLinda Sandra StojiljkovicPhilip Björn ElgerdCaroline Lina EnglundMats Jonatan Blodeund andereSchnitt: Thomas LagermanMusik: Jon Ekstrand, Carl-Johan SevedagKamera: Gustav DanielssonBuch: Jens LapidusRegie: Molly HartlebGemeinschaftsproduktion von Filmlance Internationalin Koproduktion mit ZDFneo, ZDF-Enterprises GmbHund Film Capital Stockholm FundSchweden 20201.55 Monk (VPS 0.30)Mr. Monk arbeitet im Supermarkt2.35 Monk (VPS 1.10)Mr. Monk spielt mit3.15 Aufgeklärt - Spektakuläre Kriminalfälle (VPS 4.10)4.00 Die Rosenheim-Cops (VPS 3.25)4.45 Leute heute (HD/UT)(von 17.45 Uhr)Deutschland 20214.55- hallo deutschland5.30(Die Wiederholungen "Notruf Hafenkante" und "SOKO Wien" entfallen.)Woche 4/21Fr., 29.1.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.30 Uhr beachten:0.30 neoriginal (VPS 0.29/HD/DD 5.1/UT)Hidden Agenda (5)Emily Josefin AsplundTeddy Alexej ManvelovNikola Gustav LindhRewan Kardo RazzaziIsak Mahmut SuvakciSara Jessica GrabowskyMagnus Peter GardinerDaniel Joel SpiraHenrik Christian HillborgChamon Bekzod KulievCarl Johan Dag MalmbergJan Jan MybrandJosef Set SjöstrandLinda Sandra StojiljkovicPhilip Björn ElgerdCaroline Lina EnglundMats Jonatan Blodeund andereSchnitt: Tomas BeijeMusik: Jon Ekstrand, Carl-Johan SevedagKamera: Johan HolmquistBuch: Jens LapidusRegie: Alexis Alström, Molly HartlebGemeinschaftsproduktion von Filmlance Internationalin Koproduktion mit ZDFneo, ZDF-Enterprises GmbHund Film Capital Stockholm FundSchweden 2020------------------------zu Fr., 29.1.1.15 neoriginal (HD/DD 5.1/UT)Hidden Agenda (6)Emily Josefin AsplundTeddy Alexej ManvelovNikola Gustav LindhRewan Kardo RazzaziIsak Mahmut SuvakciSara Jessica GrabowskyMagnus Peter GardinerDaniel Joel SpiraHenrik Christian HillborgChamon Bekzod KulievCarl Johan Dag MalmbergJan Jan MybrandJosef Set SjöstrandLinda Sandra StojiljkovicPhilip Björn ElgerdCaroline Lina EnglundMats Jonatan Blodeund andereSchnitt: Tomas BeijeMusik: Jon Ekstrand, Carl-Johan SevedagKamera: Johan HolmquistBuch: Jens LapidusRegie: Alexis Alström, Molly HartlebGemeinschaftsproduktion von Filmlance Internationalin Koproduktion mit ZDFneo, ZDF-Enterprises GmbHund Film Capital Stockholm FundSchweden 20202.00 Monk (VPS 0.30)Mr. Monk kann auch anders2.40 Monk (VPS 1.10)Mr. Monk und Natalie fischen im Dunkeln3.25 SOKO Leipzig (VPS 1.55)4.10 Die Chefin (VPS 2.40)5.10- hallo deutschland5.30(Die Wiederholungen "SOKO Wien" und "Die Rosenheim-Cops" entfallen.)Woche 5/21Fr., 5.2.Bitte Programmänderung und Beginnzeitkorrekturen ab 0.30 Uhr beachten:0.30 neoriginal (VPS 0.29/HD/DD 5.1/UT)Hidden Agenda (7)Emily Josefin AsplundTeddy Alexej ManvelovNikola Gustav LindhRewan Kardo RazzaziIsak Mahmut SuvakciSara Jessica GrabowskyMagnus Peter GardinerDaniel Joel SpiraHenrik Christian HillborgChamon Bekzod KulievCarl Johan Dag MalmbergJan Jan MybrandJosef Set SjöstrandLinda Sandra StojiljkovicPhilip Björn ElgerdCaroline Lina EnglundMats Jonatan Blodeund andereSchnitt: Tomas BeijeMusik: Jon Ekstrand, Carl-Johan SevedagKamera: Johan HolmquistBuch: Jens LapidusRegie: Molly Hartleb, Alexis AlströmGemeinschaftsproduktion von Filmlance Internationalin Koproduktion mit ZDFneo, ZDF-Enterprises GmbHund Film Capital Stockholm FundSchweden 2020------------------------zu Fr., 5.2.1.10 neoriginal (VPS 1.09/HD/DD 5.1/UT)Hidden Agenda (8)Emily Josefin AsplundTeddy Alexej ManvelovNikola Gustav LindhRewan Kardo RazzaziIsak Mahmut SuvakciSara Jessica GrabowskyMagnus Peter GardinerDaniel Joel SpiraHenrik Christian HillborgChamon Bekzod KulievCarl Johan Dag MalmbergJan Jan MybrandJosef Set SjöstrandLinda Sandra StojiljkovicPhilip Björn ElgerdCaroline Lina EnglundMats Jonatan Blodeund andereSchnitt: Tomas BeijeMusik: Jon Ekstrand, Carl-Johan SevedagKamera: Johan HolmquistBuch: Jens LapidusRegie: Alexis Alström, Molly HartlebGemeinschaftsproduktion von Filmlance Internationalin Koproduktion mit ZDFneo, ZDF-Enterprises GmbHund Film Capital Stockholm FundSchweden 20201.55 Monk (VPS 0.30)Mr. Monk gegen den toten Mörder2.35 Monk (VPS 1.10)Mr. Monk muss in den Wald3.20 SOKO Leipzig (VPS 1.55)4.05 Der Staatsanwalt (VPS 2.40)5.05- hallo deutschland (VPS 5.10)5.35(Die Wiederholungen "SOKO Wien" und "Die Rosenheim-Cops" entfallen.)Pressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4796995