In seinem mittlerweile fünften halbjährlich veröffentlichten Marktüberblick analysiert Wealthcap die Entwicklung alternativer Zielfondsinvestments mit besonderem Fokus auf den Private-Equity- und Immobilien-Markt. Dabei zeigt sich, dass Zielfondsinvestments in alternative Assetklassen trotz Corona kurzfristig eine stabile und wichtige - langfristig sogar eine wachsende - Rolle in Portfolio-Allokationen spielen.

Den vollständigen Artikel lesen ...