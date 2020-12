Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Patrick Dewayne blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. - Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise BioNTech. Heute ist es endlich soweit. Der Impfstoff wird heute in der EU zugelassen. Bei den Verkäufen steht Tesla im Zentrum der Aufmerksamkeit. Nach einem neuen Allzeithoch von 695 US-Dollar und nach Aufnahme in den S&P 500 sind Gewinnmitnahmen zu beobachten. - ?? Folgt uns hier:?? ?? Facebook: https://de-de.facebook.com/aktionaer/ ?? Twitter: https://twitter.com/aktionaer ?? Instagram: https://www.instagram.com/deraktionaer/