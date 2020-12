(shareribs.com) Albany 21.12.2020 - Im US-Bundesstaat New Jersey wurde am Donnerstag das Gesetz zur Legalisierung unterzeichnet. Es fehlt nun noch eine weitere Unterschrift. Im US-Bundesstaat New York dürfte Finanznot die Legalisierung beschleunigen. Am Donnerstag vergangener Woche haben die beiden Parlamentskammern im Bundesstaat New Jersey das Gesetz für die Legalisierung von Cannabis verabschiedet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...