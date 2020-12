DJ PTA-News: Karwendelbahn AG: Bestes Ergebnis in der Unternehmensgeschichte der Karwendelbahn AG

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Mittenwald (pta042/21.12.2020/17:18) - Die Karwendelbahn AG hat zum 31.10.2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 274.323,15 erzielt, obwohl die Besucherzahlen gesunken sind. Dies ist das beste Ergebnis der Karwendelbahn AG in der Unternehmensgeschichte.

Die Umsatzerlöse der Karwendelbahn AG betrugen EUR 1.950.714,95.

Mit ein Gewinntreiber sind zwischenzeitlich die Ferienwohnungen der Karwendelbahn AG, die mit Umsatzerlösen in Höhe von ca. 85.000,00 Eur positiv zum Ergebnis beitragen.

Die Bankguthaben betrugen zum 31.10.2020 ca. 1,8 Mio. Euro.

Die neue Steuerung für die Karwendelbahn ist bestellt worden, bereits zu ca. 1/3 bezahlt und wird im März/April 2021 eingebaut.

Die Gästezahlen sind im Geschäftsjahr 2019/2020, welches am 31.10.2020 geendet hat, leicht zurückgegangen und sind die schlechtesten Gästezahlen der vergangenen 15 Jahre gewesen.

Bekanntermaßen musste die Karwendelbahn AG in der Zeit von 16.03.2020 bis zum 30.05.2020 aufgrund der Corona-Pandemie schließen.

Ohne diese Schließungsverfügung der bayerischen Staatsregierung wäre das Ergebnis um einiges positiver ausgefallen.

Die Karwendelbahn hat die Brennereianlage für die Berggaststätte in 2244m Höhe bestellt.

Die Karwendelbahn betreibt auf 2244m bisher ihre Berggaststätte in Eigenregie. Wir planen die komplette Renovierung der Berggaststätte und den Einbau einer Brauerei und Brennerei in 2244m Höhe. Zukünftig wird die Gaststätte in 2244m von der Karwendelbahn Brauerei- und Brennerei Manufaktur 2244 GmbH & Co. KG a.A., einer Tochtergesellschaft der Karwendelbahn AG, betrieben.

Die Gesellschaft befindet sich derzeit in Verhandlungen mit den 3 renommiertesten deutschen Brauereianlagenherstellern. Wie von uns angekündigt, haben wir am 26.11.2020 die Brennereianlage bei Kothe Destilationstechnik GmbH beauftragt.

Darüber hinaus wurde bereits der Auftrag für die Planung für die komplette Neugestaltung der Gaststätte in 2244m an einen renommierten Innenausstatter vergeben.

Mit der Realisierung dieses Projekts würde in Mittenwald die höchste Brauerei und Brennerei in Deutschland entstehen.

Wir gehen davon aus, dass durch dieses zukünftige Alleinstellungsmerkmal weitere zusätzliche Gäste angelockt werden und ein Touristenmagnet entstehen wird.

(Ende)

Aussender: Karwendelbahn AG Adresse: Panoramaweg 18, 89518 Heidenheim Land: Deutschland Ansprechpartner: Karwendelbahn AG Tel.: 07321/2748836 E-Mail: service@karwendelbahn.de Website: www.karwendelbahn.de

ISIN(s): DE0008257601 (Aktie) Börsen: -

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1608567480367 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 21, 2020 11:18 ET (16:18 GMT)